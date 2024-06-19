Найк Борзов и The Hatters показали черно-белое «Море»

Ну а сам Борзов отметил, что идея коллаборации возникла год назад после его знакомства с The Hatters. При этом, по его словам, песня «Море» изначально имела совершенно другое название

В конец марта Найк Боров рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о сотрудничестве с коллективом Electrolith и треке «Полимер», пообещав, что в этом году будет много сюрпризов и сотрудничество с рядом музыкантов: от рок-групп и пост-панка до ноунеймов.

