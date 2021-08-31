«Тараканы» выпустили клип в поддержку онкобольных

Режиссером ролика стал Николай Гусев. Группа решила сделать эту историю анимационной, тем более у коллектива никогда ранее не было клипов, целиком составленных из графики.

За идею анимации, лидер группы «Тараканы» Дмитрий Спирин предложил режиссеру и художнице видео взять клип группы A-Ha «Take on Me».

Это видео очень нравится Спирину, и музыкант решил, что оно «идеально подойдет к нашей песне».

В финале ролика можно увидеть контакты службы помощи онкобольным «Ясное утро».



