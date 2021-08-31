«Тараканы» выпустили клип в поддержку онкобольных
Группа «Тараканы» представила анимационный клип на песню «Три ампулы морфина». Видео музыканты посвятили людям, борющимся с онкологическими заболеваниями.
Режиссером ролика стал Николай Гусев. Группа решила сделать эту историю анимационной, тем более у коллектива никогда ранее не было клипов, целиком составленных из графики.
За идею анимации, лидер группы «Тараканы» Дмитрий Спирин предложил режиссеру и художнице видео взять клип группы A-Ha «Take on Me».
Это видео очень нравится Спирину, и музыкант решил, что оно «идеально подойдет к нашей песне».
В финале ролика можно увидеть контакты службы помощи онкобольным «Ясное утро».
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