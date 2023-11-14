«Ты мне сестра!»: Лидер «Чайф» Шахрин пожелал Сургановой оставаться на коне

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в интервью НСН назвал очень чувственной музыку и поэзию Светланы Сургановой, и поздравил ее с Днем рождения.

Лидер группы «Сурганова и оркестр» отмечает сегодня 55-летие, а уже 18 ноября она даст праздничный концерт в Москве.