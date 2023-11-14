«Ты мне сестра!»: Лидер «Чайф» Шахрин пожелал Сургановой оставаться на коне
В День Рождения Сургановой лидер «Чайфа» передал ей «сахалинские поздравления», пожелал новых рифм, концертов и гастролей, восхитившись Светланой и как человеком, и как музыкантом.
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в интервью НСН назвал очень чувственной музыку и поэзию Светланы Сургановой, и поздравил ее с Днем рождения.
Лидер группы «Сурганова и оркестр» отмечает сегодня 55-летие, а уже 18 ноября она даст праздничный концерт в Москве.
«Света Сурганова – замечательная, очень женственная, очень музыкальная, у нее очень чувственная музыка и поэзия. Мне она нравится и как человек, и то, что она делает как музыкант. Я с удовольствием Светочку поздравляю с Днем рождения, она в отличной форме, она на коне, в седле. Я ей желаю быть востребованным музыкантом, ездить на гастроли, получать удовольствие от концертов, чтобы не покидали Музы, приходили новые рифмы и гармонии, чтобы все это продолжалось. Появление группы "Сурганова и оркестр" безусловно обогатило музыкальную палитру нашей страны и это замечательно», - сказал Шахрин, находящийся сейчас на Сахалине.
Он также вспомнил необычную историю, связанную с Сургановой.
«Однажды была замечательная история, когда она подошла ко мне и говорит: "А ты знаешь, что если нас в профиль поставить, наши профили очень похожи?" Я не поверил и говорю: "Да ладно, я страшный такой, ты красотка". Мы с ней сфотографировались вдвоем и оказалось, что у нас действительно очень похожие очертания профиля, после чего я ей сказал: "Так ты мне сестра, значит", - заключил собеседник НСН.
Ранее Светлана Сурганова рассказала «Культурному гиду НСН» об эксперименте, который группа «Сурганова и оркестр» проведет на свое 20-летие.
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