Сыновья Пола Маккартни и Джона Леннона выпустили трек «Primrose Hill»

Сын Пола Маккартни Джеймс представил новую песню «Primrose Hill», записанную при участии сына Джона Леннона Шона. Об этом пишет American Songwriter.

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Автор композиции рассказал, что в детстве у него было видение - он «мысленным взором» увидел свою «истинную любовь и спасительницу».

«Песня «Primrose Hill» о том, чтобы вместе со мной найти этого человека», - отметил Джеймс Маккартни.

Трек уже доступен для прослушивания и скачивания на стримминговых площадках.

Ранее кинорежиссёр Сэм Мендес («Красота по-американски») заявил, что намерен снять биографический фильм о каждом из четырех участников британской рок-группы The Beatles, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / James McCartney
ТЕГИ:ПесняСынДжон ЛеннонThe BeatlesПол Маккартни

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