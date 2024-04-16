Сыновья Пола Маккартни и Джона Леннона выпустили трек «Primrose Hill»
Сын Пола Маккартни Джеймс представил новую песню «Primrose Hill», записанную при участии сына Джона Леннона Шона. Об этом пишет American Songwriter.
Автор композиции рассказал, что в детстве у него было видение - он «мысленным взором» увидел свою «истинную любовь и спасительницу».
«Песня «Primrose Hill» о том, чтобы вместе со мной найти этого человека», - отметил Джеймс Маккартни.
Трек уже доступен для прослушивания и скачивания на стримминговых площадках.
Ранее кинорежиссёр Сэм Мендес («Красота по-американски») заявил, что намерен снять биографический фильм о каждом из четырех участников британской рок-группы The Beatles, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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