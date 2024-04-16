Сыновья Пола Маккартни и Джона Леннона выпустили трек «Primrose Hill»

Автор композиции рассказал, что в детстве у него было видение - он «мысленным взором» увидел свою «истинную любовь и спасительницу».

«Песня «Primrose Hill» о том, чтобы вместе со мной найти этого человека», - отметил Джеймс Маккартни.

Трек уже доступен для прослушивания и скачивания на стримминговых площадках.

Ранее кинорежиссёр Сэм Мендес («Красота по-американски») заявил, что намерен снять биографический фильм о каждом из четырех участников британской рок-группы The Beatles, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

