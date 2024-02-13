Сын Пола Маккартни Джеймс анонсировал первый сингл за восемь лет
13 февраля 202416:51
Сын легендарного музыканта Пола Маккартни Джеймс объявил о возвращении в музыку спустя восемь лет.
Он также опубликовал обложку нового сингла Beautiful, который выйдет 23 февраля. Судя по опубликованному фрагменту песни, она записана в жанре поп.
Исполнитель принимал участие в создании альбомов Пола Flaming Pie (1997) и Driving Rain (2001) и в посмертной пластинке своей матери Линды Маккартни Wide Prairie (1998).
Ранее последняя композиция группы The Beatles «Now and Then» возглавила британский хит-парад, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru