Сын Пола Маккартни Джеймс анонсировал первый сингл за восемь лет

Он также опубликовал обложку нового сингла Beautiful, который выйдет 23 февраля. Судя по опубликованному фрагменту песни, она записана в жанре поп.

Исполнитель принимал участие в создании альбомов Пола Flaming Pie (1997) и Driving Rain (2001) и в посмертной пластинке своей матери Линды Маккартни Wide Prairie (1998).

Ранее последняя композиция группы The Beatles «Now and Then» возглавила британский хит-парад, напоминает RT.

