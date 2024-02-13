Сын Пола Маккартни Джеймс анонсировал первый сингл за восемь лет

Сын легендарного музыканта Пола Маккартни Джеймс объявил о возвращении в музыку спустя восемь лет.

Пол Маккартни заявил, что хит Let It Be вдохновлен «Гамлетом»

Он также опубликовал обложку нового сингла Beautiful, который выйдет 23 февраля. Судя по опубликованному фрагменту песни, она записана в жанре поп.

Исполнитель принимал участие в создании альбомов Пола Flaming Pie (1997) и Driving Rain (2001) и в посмертной пластинке своей матери Линды Маккартни Wide Prairie (1998).

Ранее последняя композиция группы The Beatles «Now and Then» возглавила британский хит-парад, напоминает RT.

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ФОТО: youtube.com / James McCartney
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыПевецThe Beatles

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