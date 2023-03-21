Сюткин заявил о предательстве Агузаровой по отношению к группе «Браво»

Заслуженный артист России и бывший участник группы «Браво» Валерий Сюткин рассказал о неприятных моментах в работе с певицей Жанной Агузаровой.

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Музыкант упрекнул «марсианку» в несерьезном отношении к работе. По его словам, ответственность возвращалась к Агузаровой только в дни зарплаты, сообщает газета «Аргументы и факты».

Сюткин утверждает, что певица часто срывала концерты группы «Браво». Во время юбилейных гастролей она не вышла на сцену, а тур по Израилю состоялся без солистки из-за ее проблем с документами.

По словам музыканта, однажды пришлось выбивать дверь квартиры Агузаровой, чтобы вывезти ее на гастроли. Однако певица все равно не отработала тур до конца.

«На мой взгляд, по отношению к Жене Хавтану, Саше Степаненко и Паше Кузину, с которыми она начинала – это чистое предательство», - резюмировал заслуженный артист РФ.

Новый образ Жанны Агузаровой в эфире НСН оценила семейный психолог Светлана Бояринова,

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ФОТО: Фото предоставлено пресс-службой фильма «Марш утренней зари»
ТЕГИ:МузыкантыБравоВалерий Сюткин

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