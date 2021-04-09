Сурганова вспомнила свои влюбленности в песне «Волчица»
Группа «Сурганова и оркестр» представила новый сингл «Волчица». В песне, по словам самой Светланы Сургановой, речь идет о «непроходящей любви».
Как рассказала певица, песня «Волчица» возникла во время работы над книгой мемуаров «Все сначала».
«В моей памяти снова ожили мои влюбленности, чувства и состояния, близкие мне люди, которые со мной всегда рядом, даже если некоторые из них уже продолжают свой путь среди комет», - поделилась Светлана Сурганова.
Ранее сообщалось, что МХАТ им Горького возобновит концерты на своей сцене. И первым концертом станет выступление группы «Сурганова и оркестр», которое запланировано на 13 июня.
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