Сурганова вспомнила свои влюбленности в песне «Волчица»

Группа «Сурганова и оркестр» представила новый сингл «Волчица». В песне, по словам самой Светланы Сургановой, речь идет о «непроходящей любви».

Как рассказала певица, песня «Волчица» возникла во время работы над книгой мемуаров «Все сначала».

«В моей памяти снова ожили мои влюбленности, чувства и состояния, близкие мне люди, которые со мной всегда рядом, даже если некоторые из них уже продолжают свой путь среди комет», - поделилась Светлана Сурганова.

Ранее сообщалось, что МХАТ им Горького возобновит концерты на своей сцене. И первым концертом станет выступление группы «Сурганова и оркестр», которое запланировано на 13 июня.



