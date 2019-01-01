«Сурганова и оркестр» на «НАШЕСТВИИ» отметят юбилей

Группа «Сурганова и оркестр» продолжает празднование юбилея в гастрольном туре. Отыграв в Таллине, команда отправляется на Дальний Восток. Светлана Сурганова в перерывах между гастролями заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказала о том, какую программу приготовила для предстоящих выступлений. Подробности – только на НСН.

«Мы собрали лучшие композиции, которые были собраны за последние 15 лет. Да-да, нашему коллективу исполнилось 15 лет. И мы сейчас как раз в рамках мирового турне (не побоюсь этого слова) «катаем» нашу юбилейную программу. В нее, в том числе, вошли и новинки, которые были опубликованы в 2018-2019 годах. Это удивительное сочетание оркестровых, струнных аранжировок и рок-н-рольного гитарного драйва. Думаю, оно может удовлетворить вкусы очень разной аудитории», - отметила артистка.

Ну а после возвращения из тура группа Сурганова и оркестр выступит на «НАШЕСТВИИ», где отпразднует и 15-летие команды и 20-летие фестиваля. «НАШЕСТВИЕ-2019» пройдёт 18, 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области.

