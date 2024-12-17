Суд в Бразилии признал Адель виновной в плагиате
Суд Бразилии удовлетворил иск бразильского композитора Тониньо Гераеса, который обвинил британскую певицу Адель в плагиате. Об этом пишет The Guardian.
Речь идёт о песне «Million Years Ago» с альбома певицы «25». По мнению Гераеса, композиция повторяет написанную им мелодию самбы «Mulheres», которую исполнил Мартиньо да Вила. Истец потребовал компенсацию в виде 160 000 долларов.
По решению суда, песня «Million Years Ago» должна быть изъята из обращения по всему миру, а «за каждый акт несоблюдения» данного запрета звукозаписывающим компаниям будет грозить штраф в размере 8000 долларов.
Адвокат композитора Фредимио Тротта заявил, что его компания намерена уведомить о решении бразильского суда радио- и телевещателей, а также потоковые сервисы по всему миру.
Ранее индийский режиссёр Сохам Шах подал в суд на Netflix, заявив, что сериал «Игра в кальмара» является прямым плагиатом его киноленты «Фортуна», сообщает RT.
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