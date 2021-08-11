Суд отклонил очередной запрос Бритни Спирс об ограничении опеки отца
В США суд снова вынес решение по делу об опекунстве не в пользу певицы Бритни Спирс.
Судья Бренда Пэнни (Brenda Penny) в очередной раз оставила право за отцом певицы быть опекуном и управлять недвижимым имуществом дочери.
По словам судьи, она не получила достаточных доказательств, что Джейми Спирс действительно жестоко обращался с дочерью, как она преподносит это в соцсетях.
Таким образом, Джейми Спирс продолжит выполнять обязанности опекуна Бритни, по крайней мере, до следующего заседания суда, которое состоится 29 сентября.
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