Суд отклонил очередной запрос Бритни Спирс об ограничении опеки отца

В США суд снова вынес решение по делу об опекунстве не в пользу певицы Бритни Спирс.

Судья Бренда Пэнни (Brenda Penny) в очередной раз оставила право за отцом певицы быть опекуном и управлять недвижимым имуществом дочери.

По словам судьи, она не получила достаточных доказательств, что Джейми Спирс действительно жестоко обращался с дочерью, как она преподносит это в соцсетях.

Таким образом, Джейми Спирс продолжит выполнять обязанности опекуна Бритни, по крайней мере, до следующего заседания суда, которое состоится 29 сентября.


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Фото: Instagram/britneyspears
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