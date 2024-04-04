Суд оштрафовал рэпера Молодого Платона на 50 тысяч рублей
Никулинский суд Москвы назначил рэперу Молодому Платону (настоящее имя Платон Степашин) наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Судья определил, что в текстах песни, которую выложил исполнитель в открытый доступ в социальных сетях, имеются признаки пропаганды наркотических средств и способов их употребления.
19-летний рэпер успел за свою карьеру выпустить уже четыре музыкальных альбома.
Ранее суд выдворил из России основателя группы «Пасош» за пропаганду наркотиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru