Суд оштрафовал рэпера Молодого Платона на 50 тысяч рублей

Никулинский суд Москвы назначил рэперу Молодому Платону (настоящее имя Платон Степашин) наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Рэперу Big Baby Tape грозит штраф за пропаганду наркотиков

Судья определил, что в текстах песни, которую выложил исполнитель в открытый доступ в социальных сетях, имеются признаки пропаганды наркотических средств и способов их употребления.

19-летний рэпер успел за свою карьеру выпустить уже четыре музыкальных альбома.

Ранее суд выдворил из России основателя группы «Пасош» за пропаганду наркотиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:НаркотикиСудШтрафРэпер

Горячие новости

Все новости

партнеры