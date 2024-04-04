Суд оштрафовал рэпера Молодого Платона на 50 тысяч рублей

Судья определил, что в текстах песни, которую выложил исполнитель в открытый доступ в социальных сетях, имеются признаки пропаганды наркотических средств и способов их употребления.

19-летний рэпер успел за свою карьеру выпустить уже четыре музыкальных альбома.

Ранее суд выдворил из России основателя группы «Пасош» за пропаганду наркотиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

