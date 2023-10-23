Рэперу Big Baby Tape грозит штраф за пропаганду наркотиков
Против рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) завели административное дело о пропаганде наркотиков.
Как сообщает ТАСС, соответствующий протокол поступил в Никулинский суд Москвы, дата рассмотрения протокола пока не назначена.
Уточняется, что по данной статье КоАП музыканту грозит штраф до 50 тысяч рублей или приостановка деятельности сроком до трёх месяцев.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о необходимости проверить на пропаганду наркотиков российских рэперов Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлак (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru