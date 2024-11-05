Шведский стриминг покажет документальный фильм о группе Ace Of Bace

Премьера трёхсерийного фильма об одном из самых популярных поп-коллективах 1990-х годов запланирована на 5 декабря. Документальная картина получила название в честь одного из главных хитов квартета - «All That Sha Wants».

В проект вошли домашние видео участников Ace Of Bace Юнаса Берггрена, Ульфа Экберга, Линн Берггрен и Йенни Берггрен, а также новые интервью с ними.

Кроме того, в создании фильма приняли участие бизнес-команда музыкантов и коллеги из музыкальной индустрии, например, Wyclef Jean и Dr. Alban.

Ранее американский рэпер Канье Уэст снял о себе документальный фильм «In Who’s Name?» («Во имя кого?»), который обошёлся в миллиард долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

