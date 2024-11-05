Шведский стриминг покажет документальный фильм о группе Ace Of Bace
Стриминговый сервис Viaplay, где размещаются скандинавские и европейские телесериалы и фильмы, объявил дату премьеры документальной ленты о шведской группе Ace Of Bace.
Премьера трёхсерийного фильма об одном из самых популярных поп-коллективах 1990-х годов запланирована на 5 декабря. Документальная картина получила название в честь одного из главных хитов квартета - «All That Sha Wants».
В проект вошли домашние видео участников Ace Of Bace Юнаса Берггрена, Ульфа Экберга, Линн Берггрен и Йенни Берггрен, а также новые интервью с ними.
Кроме того, в создании фильма приняли участие бизнес-команда музыкантов и коллеги из музыкальной индустрии, например, Wyclef Jean и Dr. Alban.
Ранее американский рэпер Канье Уэст снял о себе документальный фильм «In Who’s Name?» («Во имя кого?»), который обошёлся в миллиард долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд назначил TikTok штраф 4 млн рублей за отказ передать данные Роскомнадзору
- Посол Японии связал переговоры с Россией по мирному договору с окончанием СВО
- Шведский стриминг покажет документальный фильм о группе Ace Of Bace
- Марию Костюк назначили врио губернатора Еврейской автономной области
- Новый альбом «Ленинграда» и Инстасамки будет называться «Бумеры и зумеры»
- В Саратовской области с 2025 года запретят мигрантам работать курьерами
- «Благодарна Богу, что вышла живая»: Инстасамка о пожаре в своей квартире
- СМИ: Депутат Рады от «Слуги народа» не вернулся из заграничной командировки
- Губернатор Еврейской автономной области Гольдштейн возглавит республику Коми
- Карликовая бегемотиха Му Денг из Таиланда предсказала победу Трампу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru