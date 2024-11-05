Режиссер Кустурица объявил о завершении музыкальной карьеры

Югославский, сербский кинорежиссёр, актёр и музыкант Эмир Кустурица заявил, что завершил музыкальную карьеру. Последние концерты его фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra состоялись два года назад в столице Франции и России.

Как рассказал кинодеятель ТАСС, после четверти века совместного творчества группа закончила карьеру. Он также признался, что не интересуется современной и популярной музыкой, а предпочитает классику.

Кустурица подтвердил, что начал работу над экранизацией романа русского писателя Евгения Водолазкина «Лавр». В данный момент идет работа над второй версией киносценария. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», режиссер сначала намерен сделать фильм по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Съемки намечены на лето 2025 года.

