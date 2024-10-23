«Ставка на рост»: Рынок музыкальных подписок в России оценили в 27 миллиардов рублей

«Национальная федерация музыкальной индустрии проводила исследование о пользователях стриминговых сервисов за 2023 год. По нашей информации, на этом рынке практически полностью произошло импортозамещение, потому что больше 95% потребления происходит именно за счет российских сервисов - «Яндекс. Музыка», VK, «Звук» и «МТС Музыка». Есть небольшая доля иностранных игроков, это касается, прежде всего, платформы Apple Music», - рассказал он.

По его словам, среднемесячная аудитория российских музыкальных сервисов составляет 76,3 миллиона человек, а объем рынка перевалил за 27 миллиардов в денежном выражении.

«Объем рынка подписок на музыку составляет порядка 27 миллиардов рублей, мы прогнозируем рост в этом году от 10 до 30%. Конечно, стоит работать с новыми сегментами аудитории, с возрастными группами, здесь есть хорошая тенденция для роста. По нашим данным, среднемесячная аудитория российских музыкальных сервисов составляет 76,3 миллиона человек. Можно сказать, что больше половины населения пользовались этими сервисами в 2023 году. При этом в России было 21,7 миллиона платных подписчиков», - добавил собеседник НСН.

Сейчас в России нет западных площадок, артисту позволяют раскрутиться отечественные стриминговые сервисы, рассказала корреспонденту НСН основатель и генеральный директор продюсерского центра Sound Media, генеральный продюсер Gutseriev Media и Live Arena Татьяна Тур, передает «Радиоточка НСН».

