Стас Михайлов отменил концерты в Челябинске, Самаре и Екатеринбурге
Народный артист РФ Стас Михайлов отменил концерт в Челябинске, который должен был пройти 28 октября в местном МТС Live Холл. Об этом говорится в официальном telegram-канале певца.
Уточняется, что выступления отменены «из-за недобросовестности и полного бездействия компании NCA (ООО «Рок-Фест»)».
«Организатор, по неизвестным причинам, не оплатил ни аренду залов, ни услуги технических подрядчиков, ни гонорар артиста, хотя билеты на концерты активно и хорошо продавались», - указано в сообщении.
Отмечается, что по этой же причине отменены концерты Михайлова 17 октября в Самаре и 26 октября в Екатеринбурге.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru