Стас Михайлов отменил концерты в Челябинске, Самаре и Екатеринбурге

Народный артист РФ Стас Михайлов отменил концерт в Челябинске, который должен был пройти 28 октября в местном МТС Live Холл. Об этом говорится в официальном telegram-канале певца.

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Уточняется, что выступления отменены «из-за недобросовестности и полного бездействия компании NCA (ООО «Рок-Фест»)».

«Организатор, по неизвестным причинам, не оплатил ни аренду залов, ни услуги технических подрядчиков, ни гонорар артиста, хотя билеты на концерты активно и хорошо продавались», - указано в сообщении.

Отмечается, что по этой же причине отменены концерты Михайлова 17 октября в Самаре и 26 октября в Екатеринбурге.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:КонцертПевецСтас Михайлов

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