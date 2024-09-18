Стас Михайлов отменил концерты в Челябинске, Самаре и Екатеринбурге

Уточняется, что выступления отменены «из-за недобросовестности и полного бездействия компании NCA (ООО «Рок-Фест»)».

«Организатор, по неизвестным причинам, не оплатил ни аренду залов, ни услуги технических подрядчиков, ни гонорар артиста, хотя билеты на концерты активно и хорошо продавались», - указано в сообщении.

Отмечается, что по этой же причине отменены концерты Михайлова 17 октября в Самаре и 26 октября в Екатеринбурге.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

