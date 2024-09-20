Стартовали продажи билетов на концерт рэпера Tekashi 6ix9ine в Москве
20 сентября 202411:59
Стартовали продажи билетов на концерт американского рэпера Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) в Москве.
Рэпер опубликовал ссылку на покупку билетов в своих соцсетях. Концерт состоится на площадке «МТС Live Холл» 19 октября.
Стоимость билетов начинается от пяти тысяч рублей, но сейчас уже остались только билеты по восемь и девять тысяч рублей.
Ранее источник «Радиоточки НСН» сообщал о том, что 6ix9ine даст большой концерт в Москве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru