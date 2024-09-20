Стартовали продажи билетов на концерт рэпера Tekashi 6ix9ine в Москве

Стартовали продажи билетов на концерт американского рэпера Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) в Москве.

Вместо Канье Уэста: Американский рэпер Tekashi 6ix9ine выступит в Москве

Рэпер опубликовал ссылку на покупку билетов в своих соцсетях. Концерт состоится на площадке «МТС Live Холл» 19 октября.

Стоимость билетов начинается от пяти тысяч рублей, но сейчас уже остались только билеты по восемь и девять тысяч рублей.

Ранее источник «Радиоточки НСН» сообщал о том, что 6ix9ine даст большой концерт в Москве.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:РэперМоскваКонцерт

Горячие новости

Все новости

партнеры