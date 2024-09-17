Вместо Канье Уэста: Американский рэпер Tekashi 6ix9ine выступит в Москве

Рэп-исполнитель обещает закатить грандиозное шоу в МТС Live Холл 19 октября. Билеты появятся в продаже в ближайшие несколько дней.



В 2017 году дебютный сингл музыканта Gummo попал в топ-10 чарта Billboard Hot 100. За свою карьеру артист успел посотрудничать с такими рэп-звездами, как Nicki Minaj, Akon и Kanye West.

В сентябре 2023 года 6ix9ine прилетал на московский хип-хоп фестиваль несмотря на санкции и предупреждение Госдепа. Тогда мероприятие отменили за час до начала, напоминает «Радиоточка НСН».

