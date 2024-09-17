Вместо Канье Уэста: Американский рэпер Tekashi 6ix9ine выступит в Москве

Концерт рэпера-провокатора Tekashi 6ix9ine состоится в столице в октябре, если не вмешаются общественники, рассказал НСН источник.

Американский рэпер Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) даст большой концерт в Москве, рассказал источник НСН.

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Рэп-исполнитель обещает закатить грандиозное шоу в МТС Live Холл 19 октября. Билеты появятся в продаже в ближайшие несколько дней.

В 2017 году дебютный сингл музыканта Gummo попал в топ-10 чарта Billboard Hot 100. За свою карьеру артист успел посотрудничать с такими рэп-звездами, как Nicki Minaj, Akon и Kanye West.

В сентябре 2023 года 6ix9ine прилетал на московский хип-хоп фестиваль несмотря на санкции и предупреждение Госдепа. Тогда мероприятие отменили за час до начала, напоминает «Радиоточка НСН».

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