Стало известно, кого позовут на российское «Евровидение»

Если в российском «Евровидении» будут принимать участие иностранцы, то на него можно позвать певцов и музыкантов из Азии и Африки. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на продюсера и музыкального критика Павла Рудченко.

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил проводить такой песенный конкурс в Ялте.

Рудченко напомнил, что для музыкантов из стран СНГ уже существуют международные конкурсы, а вот восточное направление в этом плане пока только развивается.

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«Не стоит ориентироваться только на Европу. Сейчас очень круто развивается восточная музыка, различные добавления национальных инструментов в аранжировке», - отметил музыкальный критик.

Глава администрации Ялты Янина Павленко уже поддержала идею Иосифа Пригожина о проведении песенного конкурса в Крыму.

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ФОТО: РИА
ТЕГИ:КультураЯлтаРоссияКонкурсЕвровидение
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