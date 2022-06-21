Стало известно, кого позовут на российское «Евровидение»

Если в российском «Евровидении» будут принимать участие иностранцы, то на него можно позвать певцов и музыкантов из Азии и Африки. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на продюсера и музыкального критика Павла Рудченко.

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил проводить такой песенный конкурс в Ялте.

Рудченко напомнил, что для музыкантов из стран СНГ уже существуют международные конкурсы, а вот восточное направление в этом плане пока только развивается.