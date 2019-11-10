Названы самые ненадоедающие песни
Названы композиции, которые не надоедают слушателям. Шорт-лист вошла 31 композиция. Результаты опроса опубликовал портал BuzzFeed.
В тройке лидеров сингл 2006 года Welcome to the Black Parade американской рок-группы My Chemical Romance, на второй позиции хит Уитни Хьюстон I Will Always Love You 1992 года из фильма «Телохранитель», на третьем - композиция Africa 1982 года рок-группы Toto.
Также участники опроса назвали в числе любимых не надоедающих песен Hallelujah в исполнении Джеффа Бакли, Someone Like You певицы Адель, хит Селин Дион My Heart Will Go On, удостоенный премии «Оскар», Dancing Queen группы ABBA, Losing My Religion команды R.E.M., заработавший две премии «Грэмми» в 1992 году.
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