Стала известна дата выхода нового концертного альбома «Арии»

Аудиоверсия альбома будет доступна на цифровых площадках, насладиться новым видео можно будет на официальных страничках коллектива на YouTube, Rutube и VK Видео. Акционеры, принявшие участие в предзаказе альбома на сайте Planeta.ru, смогут первыми увидеть полнометражное видео на закрытом премьерном показе, который состоится в Москве 7 сентября. Музыканты также подчеркнули, что находятся на финишной прямой выпуска физических изданий концертного альбома.



Напомним, в основе нового альбома лежит финальный концерт «Гость из Царства Теней», который состоялся 21 октября 2023 года.

Ранее музыканты рок-группы рассказали, что оставят свои автографы на лакер-диске, который станет прообразом всего тиража виниловых пластинок концертного альбома «Гость из Царства Теней. Наследие», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

