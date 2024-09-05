Стала известна дата выхода нового концертного альбома «Арии»
Новый концертный альбом и полнометражный фильм рок-группы «Ария» «Гость из Царства Теней. Наследие» увидят свет 13 сентября 2024 года, говорится на официальной странице коллектива «ВКонтакте».
Аудиоверсия альбома будет доступна на цифровых площадках, насладиться новым видео можно будет на официальных страничках коллектива на YouTube, Rutube и VK Видео. Акционеры, принявшие участие в предзаказе альбома на сайте Planeta.ru, смогут первыми увидеть полнометражное видео на закрытом премьерном показе, который состоится в Москве 7 сентября. Музыканты также подчеркнули, что находятся на финишной прямой выпуска физических изданий концертного альбома.
Напомним, в основе нового альбома лежит финальный концерт «Гость из Царства Теней», который состоялся 21 октября 2023 года.
Ранее музыканты рок-группы рассказали, что оставят свои автографы на лакер-диске, который станет прообразом всего тиража виниловых пластинок концертного альбома «Гость из Царства Теней. Наследие», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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