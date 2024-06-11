Группа «Ария» выпустила первый в своей истории CD-бокс-сет
Рок-группа «Ария» на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» объявила о выпуске первого в своей истории CD-бокс-сета, продажи которого стартуют 13 июня.
По словам музыкантов, в него вошли все 13 номерных альбомов группы: от «Мании величия» (1985) до «Проклятья морей» (2018). Бонусом идут пластинки «Крещение огнём. Перезагрузка» и «Армагеддон. Перезагрузка», до сих пор не выпускавшиеся на CD.
«Все диски упакованы в трёхполосные глянцевые диджипаки. Оформление каждого альбома основано на оригинальном дизайне каждого из релизов», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что состав песен каждого альбома следует оригинальному треклисту. Кроме того, альбомы от «Мании величия» до «Феникса» пережили ремастеринг.
Ранее вокалист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов заявил «Радиоточке НСН», что группу «Ария» следует включить в Зал славы рок-н-ролла.
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