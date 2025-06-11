США примут участие в конкурсе «Интервидение»

Уголовное дело возбудили после удара ВСУ по Марьино Курской области Осужденный саратовский экс-министр Беликов погиб в зоне СВО Возраст уголовной ответственности в РФ готовятся снизить до 14 лет по некоторым статьям Более 30 нелегалов задержали в Чехове после драки у ТЦ Представители США примут участие в «Интервидении»