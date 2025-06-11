США примут участие в конкурсе «Интервидение»

Одним из участников музыкального конкурса «Интервидение» станет представитель США. Как пишет РИА Новости, об этом заявила директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева.

Критик Соседов: «Интервидение» может стать аналогом «Евровидения» для БРИКС

Она подтвердила информацию, которая ранее стала появляться в СМИ и соцсетях.

«США действительно входят в число стран, которые примут участие в конкурсе», — сказала Григорьева.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение». Мероприятие пройдёт 20 сентября на «Live Арене» в Москве, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram / intervision_world
ТЕГИ:СШАКонкурсИнтервидение

Горячие новости

Все новости

партнеры