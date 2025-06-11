США примут участие в конкурсе «Интервидение»
11 июня 202518:52
Одним из участников музыкального конкурса «Интервидение» станет представитель США. Как пишет РИА Новости, об этом заявила директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева.
Она подтвердила информацию, которая ранее стала появляться в СМИ и соцсетях.
«США действительно входят в число стран, которые примут участие в конкурсе», — сказала Григорьева.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение». Мероприятие пройдёт 20 сентября на «Live Арене» в Москве, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru