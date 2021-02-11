«Чиж & Ко» представят новый альбом спустя 22 года

Лидер группы «Чиж & Ко» Сергей Чиграков пообещал поклонникам новый альбом.

«Сейчас в работе пять песен, две уже почти готовы. Осталось ещё три доделать и можно садиться в студию записывать», - написал артист на своей официальной странице в «Вконтакте».

По его словам, некоторое количество песен было готово к выпуску в 2020 году. Но музыкант захотел сделать полноценный виниловый альбом, а для него имеющихся готовых треков было «маловато».

«За 20 лет я, конечно, отвык писать песни, потерял профессиональные навыки. Приходится начинать заново, с чистого листа, как будто и не писал никогда», - поделился с поклонниками Чиграков.

Последний полноформатный альбом «Нечего терять» группа Чиж&Co выпустила в 1999 году. Дату выхода нового альбома «Чиж & Ко» на виниле артист не назвал.

