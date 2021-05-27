«Омону в каску!» Спирин рассказал историю про фаллоимитатор на «Нашествии»

«Нашествие» пройдет в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа. Лидер группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вспомнил, как в 2006 году был ведущим малой сцены «Нашествия». Ему предстояло объявить группу «Приключения Электроников».

«Все три дня на бэкстейдже малой сцены «Нашествия» было очень много тусовщиков, ведущих с телеканала «А1», всякой альтернативной молодежи, музыкантов других групп, и там шло веселье в полный рост. И по какой-то причине, не знаю, кто и зачем притаранил туда фаллоимитатор, которым все не по назначению, но, тем не менее, забавлялись, перекидывали его друг другу, подсовывали его там куда-то. Короче, веселилась молодежь с резиновым изделием, ну почему бы и нет?» – поделился Спирин.

По словам лидера группы «Тараканы!» группа «Приключения Электроников» приехала на фестиваль вовремя, провела чек и пошла готовиться к выступлению. Однако тогда отношения Спирина и Андреем Шабаевым – участником коллектива «Приключения Электроников» были «натянутыми».

«Я решил воспользоваться подслеповатостью Андрея, так как он достаточно близорукий человек, но на сцену он никогда очки не надевает, чтобы выглядеть более героически и сексуально. И я сделал следующее - выходя на сцену представлять группу, я аккуратненько быстрым движением поменял вокальный микрофон на эту самую резиновую штуку», - продолжил Спирин.

А дальше, как отмечает музыкант, ситуация разворачивалась совершенно по непредсказуемому сценарию.

«Я объявил группу, достал радиомикрофон из крепежа стойки и туда вставил этот самый иммитатор и ушел со сцены. И «Приключения Электроников» радостно и героически с первыми аккордами «Синий иней» или «Звенит январская вьюга» вываливает на сцену. В этой песне у них достаточно долгое интро, из-за чего Андрей не замечает, что петь ему предложено не пойми во что. И в конце концов, он поднимает голову, чтобы начать петь первое слово, открывает рот, подходит к микрофону и уже близко, когда он непосредственно упирается в него, только в этот момент он понимает, что же ему предложено для исполнения. Андрей в сердцах вырвал имитатор из крепежа стойки, кинул его в фото-яму. А нужно понимать, что тогда охраной фестиваля занимался ОМОН, и он попал ровно в каску омоновца, который стоял в оцеплении перед сценой! Это одна из моих любимейших историй с «Нашествия»», - резюмировал собеседник агентства.

Организаторы уже начали заявлять участников «Главного приключения года», среди них такие группы как «Крематорий», «Мельница», «Ночные снайперы», «Машина времени», «НАИВ», «Сплин» и многие другие.