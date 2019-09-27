Спектакль Сукачева возвращается на сцену «Современника»

Легендарный спектакль «Анархия» возвращается на сцену театра «Современник». В основе постановки – современная английская пьеса под названием «Дисфункционалы». В 2012 году пьесой заинтересовался Гарик Сукачёв, подарил ей новое название, и поставил в качестве режиссёра на сцене «Современника». И вот сейчас, после небольшого перерыва, спектакль снова можно увидеть. Гарик Сукачев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и рассказал о постановке. Подробности – только на НСН.

«К счастью, возвращается на сцену "Современника" спектакль "Анархия". Я очень рад. В октябре будет два спектакля. А дальше актеры снова будут играть в родных стенах. Не было никакого запрета, театр вернулся в родные стены. Были какие-то проблемы с переездом репертуара. Но сейчас все вернулось на круги своя», - отметил артист.

В работе над спектаклем приняли участие не только артисты «Современника». Помимо Ольги Дроздовой, Марии Селянской и Василия Мищенко, спектакле участвуют Михаил Ефремов и Дмитрий Певцов, а звучащие в спектакле песни написал Александр «Чача» Иванов. Ближайший показ «Анархии» состоится уже 9 октября, не пропустите.



