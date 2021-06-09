«Спасибо «Муз-ТВ». Моргенштерн высказался о скандальной премии

Рэпер Моргенштерн впервые после скандала на премии «Муз-ТВ» дал свою оценку случившему. Он поблагодарил «Муз-ТВ» за то, что не получил награду.

«Я шел на МУЗ-ТВ, чтобы устроить шоу, и я его устроил. На самом деле, спасибо "Муз-ТВ", что я не победил. Если бы я победил, было бы скучно. А так получилось идеально», — заявил артист в программе «Вечерний Ургант».

Ранее на церемонии вручения премии «Муз-ТВ» победителем в номинации «Лучший исполнитель» был назван Александр Ревва в образе Артура Пирожкова. Этот выбор не устроил, претендовавшего на ту же награду, рэпера Моргенштерна. Свое недовольство результатом голосования артист показал, выбежав, на сцену, где потребовал чтобы зрители прямо сейчас решили, кто лучший он или Ревва.

Сгладить ситуацию решила Ксения Собчак, которая была ведущей премии, но ее усилия провалились. После несколько раз повторенной реплике о нечестном голосовании, Моргенштерн нецензурно отозвался о премии «Муз-ТВ» и покинул сцену.



