«Red-культура и апокалипсис»: Отец Децла объяснил смысл клипа «У всех на виду»

Отец Децла Александр Толмацкий в разговоре с НСН объяснил смысл вышедшего ИИ-клипа на песню своего сына «У всех на виду» и отметил, что ролик является одной из первых полноценных работ искусственного интеллекта.

Ранее на YouTube-канале Децла (Кирилл Толмацкий) вышел ИИ-клип на песню «У всех на виду». Трек был опубликован еще в июле. Тогда в сообществе рэпера «ВКонтакте» писали, что трек был найден на одной из флешек Децла в незаконченной версии. Указывается, что спустя пять лет после его смерти, в преддверии его дня рождения, отец Толмацкого принял решение выпустить его на всех музыкальных площадках. Александр Толмацкий отметил, что в создании клипа участвовали специалисты по ИИ.