«Red-культура и апокалипсис»: Отец Децла объяснил смысл клипа «У всех на виду»
Сын Кирилла Антоний Толмацкий повел себя неправильно, когда выступал против создания песни при помощи искусственного интеллекта, отметил в эфире НСН Александр Толмацкий.
Отец Децла Александр Толмацкий в разговоре с НСН объяснил смысл вышедшего ИИ-клипа на песню своего сына «У всех на виду» и отметил, что ролик является одной из первых полноценных работ искусственного интеллекта.
Ранее на YouTube-канале Децла (Кирилл Толмацкий) вышел ИИ-клип на песню «У всех на виду». Трек был опубликован еще в июле. Тогда в сообществе рэпера «ВКонтакте» писали, что трек был найден на одной из флешек Децла в незаконченной версии. Указывается, что спустя пять лет после его смерти, в преддверии его дня рождения, отец Толмацкого принял решение выпустить его на всех музыкальных площадках. Александр Толмацкий отметил, что в создании клипа участвовали специалисты по ИИ.
«Выпустили трек, потом сделали вот такое видео, я его выложил. Содержание его следующее: через какое-то время во всем мире будет культ red-культуры (культурное явление, сформированное Коммунистической партией Китая в революционной практике, пение революционных песен - ред. НСН), потом апокалипсис, и вот человек бредет по разрушенному миру. Мы обращались к специалистам, такого еще никто не делал. Это, наверное, одна из первых полноценных работ искусственного интеллекта», - сказал Толмацкий.
Он также отметил, что с его бывшей женой Ириной, матерью Децла у него не было конфликта на этот счет. По словам Толмацкого, против создания песни с использованием ИИ выступал сын Кирилла Антоний Толмацкий.
«С Ириной у меня нет конфликта. Там Тони (Антоний Толмацкий – ред. НСН) себя вел неправильно. Мне наплевать, кто против искусственного интеллекта... Мало ли, кто против, сделайте что-то сами и потом рассказывайте, против вы или за», - добавил собеседник НСН.
Ранее сын погибшего рэпера Антоний Толмацкий отмечал, Александр Толмацкий не предупреждал о том, что будет выпускать песню, созданную с использованием ИИ. Толмацкий-младший сообщал, что около года назад в семье поднимался вопрос о создании подобной композиции – тогда он и его бабушка Ирина высказались против этой идеи. Он отмечал, что такой метод создания музыкальных композиций и голоса исполнителя является крайне неприемлемым, «особенно в контексте чести музыканта и человека, который не так давно и очень трагически покинул этот мир», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье предложили объединить Люберцы и Дзержинский
- В ЕС заявили о подготовке к прекращению транзита российского газа через Украину
- В Купянске объявили обязательную эвакуацию населения
- При атаке беспилотника ВСУ на рейсовый автобус пострадали восемь человек
- Путин встретился с гендиректором «Росатома» Лихачевым
- СМИ: Выживавшему два месяца в Охотском море мужчине грозит тюремный срок
- Сервис Банки.ру составил портрет пользователя кредитных карт
- Джон Бон Джови поддержал Камалу Харрис
- На Украине заявили о подготовке ВСУ к отходу из Курской области
- Рогов: Украинские дроны атаковали Энергодар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru