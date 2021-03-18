Состояние Канье Уэста превысило 6,6 млрд долларов

Канье Уэст заработал за 2020 год на 500%, чем в 2019. Об этом пишет издание Bloomberg.

Журналисты отмечают, что в основном прибыль артисту принесли сделки компании Yeezy с брендами Adidas и Gap.

Как говорится в статье, продажи кроссовок Adidas Yeezy выросли в 2020 году на 31%, годовой доход составил 1,7 млрд долларов.

Также личный капитал артиста составляет его музыкальный каталог, который оценивается в 1,9 млрд долларов.

В июле 2021 года стартует сотрудничество Уэста с Gap, только за первый год это партнерство принесет порядка 150 млн долларов, а за восемь лет инвестиции в одежду Yeezy принесут не меньше 1 млрд долларов.

