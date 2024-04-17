Состоялась цифровая премьера сольного шоу «Феникс» певицы Anna Asti

В основу шоу лёг трёхдневный концерт исполнительницы, который состоялся в Москве в октябре 2023 года. Шоу, которые длились более двух часов, включали хореографические выступления и акробатические трюки, пиротехнику и уникальные спецэффекты.

В ходе концерта Anna Asti, исполнившая песни из дебютного альбома «Феникс» и новой пластинки «Царица», сменила около девяти образов и даже пела на высоте 15-ти метров. Ключевым элементом шоу стала фигура Феникса, облетающая зрительный зал.

«Благодарю каждого члена из моей команды за их поддержку и веру в меня. Без вас этого ничего бы не случилось», - заявила певица.

Ранее Anna Asti объявила, что из-за проблем с ногой перенесла свой мартовский концертный тур на апрель, все ранее купленные билеты остаются действительными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

