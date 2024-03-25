Shaman и Анна Асти перевели миллионы пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Со своей стороны, певица Анна Асти (Анна Дзюба) сообщила в понедельник, что ее фонд «Феникс» перевел в РКК 1 миллион рублей на помощь семьям погибших и пострадавших в результате террористической атаки.

22 марта вечером вооруженные люди расстреляли зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл». В результате 137 человек погибли, более 150 пострадали, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». 24 марта Shaman исполнил песню «Реквием», посвященную жертвам трагедии.

