Shaman и Анна Асти перевели миллионы пострадавшим при теракте в «Крокусе»
Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил в соцсетях, что перевел 5 млн рублей на помощь пострадавшим в ходе теракта в «Крокус Сити Холл».
По словам музыканта, деньги переведены «Российскому Красному Кресту» (HRR). Он опубликовал в Telegram соответствующее платежное поручение.
Со своей стороны, певица Анна Асти (Анна Дзюба) сообщила в понедельник, что ее фонд «Феникс» перевел в РКК 1 миллион рублей на помощь семьям погибших и пострадавших в результате террористической атаки.
22 марта вечером вооруженные люди расстреляли зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл». В результате 137 человек погибли, более 150 пострадали, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». 24 марта Shaman исполнил песню «Реквием», посвященную жертвам трагедии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин поздравил директора Музея Победы с 60-летием
- Агаларов: при восстановлении «Крокуса» создадут мемориал
- МЧС опубликовало обновленный список погибших при теракте в «Крокусе»
- Хинштейн: охрана «Крокуса» не выехала на место после теракта
- Депутат Ющенко: ТВ-каналы не изменили сетку вещания 22 марта, чтобы не сеять панику
- СМИ: двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» прилетели в Москву 2 марта
- Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам колонии члена ИГ
- Захарова назвала аморальным отказ США помогать России после теракта
- При атаке дронов-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина
- В Верховной Раде предложили защитить от мобилизации 70% полицейских
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru