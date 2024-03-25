Shaman и Анна Асти перевели миллионы пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил в соцсетях, что перевел 5 млн рублей на помощь пострадавшим в ходе теракта в «Крокус Сити Холл».

По словам музыканта, деньги переведены «Российскому Красному Кресту» (HRR). Он опубликовал в Telegram соответствующее платежное поручение.

SHAMAN исполнил «Реквием» в день траура по жертвам теракта в «Крокусе»

Со своей стороны, певица Анна Асти (Анна Дзюба) сообщила в понедельник, что ее фонд «Феникс» перевел в РКК 1 миллион рублей на помощь семьям погибших и пострадавших в результате террористической атаки.

22 марта вечером вооруженные люди расстреляли зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл». В результате 137 человек погибли, более 150 пострадали, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». 24 марта Shaman исполнил песню «Реквием», посвященную жертвам трагедии.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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