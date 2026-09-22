На Всероссийском конкурсе современных клипов на национальных языках «Страна звучит» началось зрительское голосование. По итогам предварительного отбора в нем участвуют восемь работ. Зрители могут поддержать понравившиеся клипы до 4 октября, а победитель получит возможность ротации в эфире телеканала РУ.ТВ.

Исполнителей из 43 регионов страны - от Калининградской области и Карелии до Приморского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Хакасия - прислали на конкурс более 150 работ. Больше всего заявок поступило из Москвы, Новосибирской области, Республики Саха, Волгоградской области и Республики Татарстан.

Музыкальная география конкурса отражается и в языках представленных работ. Кроме русского клипы звучат на чеченском, башкирском, бурятском, луговомарийском, осетинском, татарском, тувинском, удмуртском, чувашском, эвенском, эрзянском, якутском и других языках. Средний возраст исполнителей составил 35 лет.

После завершения приема заявок работы прошли предварительный отбор с участием жюри. В финал вышли восемь исполнителей, лучшего из которых выберут зрители. Принять участие в голосовании можно на сайте https://spec.ru.tv/strana-zvuchit/.

