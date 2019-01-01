Состав участников «НАШЕСТВИЯ» полностью укомплектован!

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» завершает анонсировать участников, которые 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове в Тверской области выступят перед многотысячной аудиторией. В честь 20-летия одного из самых известных и масштабных в стране оупен-эйров организаторы собрали рекордный лайн-ап, который на этой неделе пополнила «десятка» разноплановых коллективов.

На Главную сцену выйдут крепкие «классические» рок-артисты и команды: Ольга Кормухина и Алексей Белов, 7Б, Аффинаж. На сцене НАШЕ 2.0 власть над аудиторией захватят «рок-хулиганы»: Мамульки Бенд, Тайм-Аут, ДМЦ, Джанго и Старый Приятель. Самый актуальный лайн-ап сцены «Ультра» пополнили две hardcore-группы: Junkyard Storytellas и Ермак!

На «НАШЕСТВИЕ-2019» едут легенды русского рока: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ», Найк Борзов, Tequilajazzz, и многие-многие другие.

Билеты категорий «Входной», «FAN» и «VIP» именные, и купить их можно только на сайте фестиваля nashestvie.ru! При покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, электронную почту и телефон.

