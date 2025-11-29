Сосо Павлиашвили принял участие в записи рок-альбома
Танцор, музыкант и продюсер Даниил Патлах (сценический псевдоним X‑Date) выпустил новый рок‑альбом «Пока небо смотрит».
Одним из главных треков альбома стала песня «Иди вперёд» — энергичный совместный релиз с Сосо Павлиашвили и South Bunch.
«Сосо удивительный человек и артист. Я рад, что живу с ним в одно время и имею возможность взаимодействовать по музыке. Я называю его вторым отцом, потому что он очень много вложил в мое воспитание, прежде всего как в человека. У нас не всегда может совпадать взгляд на творчество, но человеческий стержень и порядочность одни, а в этом и суть настоящего рок-н-ролла. Это не когда ты ездишь по турам, употребляешь запрещенные вещества, пользуешься противоположным полом и так далее. Это когда ты верен своей женщине, своим друзьям, своей семье, а при этом продолжаешь делать и творить, поднимая темы, которые откликаются в тебе. А если ты честен, то и в других это откликнется», - признался Патлах.
Всего альбом, посвященный «ангелу и невесте Ире Смелой (Tatarka)», состоит из девяти треков. Патлах выпустил свой дебютный музыкальный альбом в 2020 году. До этого артист принимал участие в седьмом сезоне шоу «Танцы» на ТНТ.
Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин ранее рассказал «Радиоточке НСН» о новом альбоме и объяснил, почему отказал Дмитриенко в предложении сделать фит.
