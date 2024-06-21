Шуфутинский и Деревянко сыграют в комедии «Третье сентября»

По сюжету главный герой по имени Виктор собирается жениться. На мальчишнике он напивается, а проснувшись утром понимает, что ничего не помнит о событиях прошедшей ночи. Более того, от него уходит невеста.

В итоге Виктор обращается к высшим силам и, желая всё исправить, просит их вернуть ему день свадьбы. После чего он просыпается, а на календаре снова третье сентября.

«Третье сентября стало особенным событием благодаря песне Михаила Шуфутинского и многочисленным мемам... Мы решили сделать об этом комедийный сериал про временную петлю... Я думаю, что юмор этого сериала окажется близок многим», - заявил генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов.

Кроме Михаила Шуфутинского в сериале «Третье сентября» сыграют Павел Рассомахин, Арина Постникова, Максим Белбородов, Марина Доможирова, Павел Деревянко, Максим Лагашкин, Ольга Дибцева и другие.

Ранее продюсер песни «Третье сентября» Евгений Кобылянский заявил, что был уверен в её успехе, несмотря на то, что композиция не соответствовала формату радиостанций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

