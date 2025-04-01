МВД не нашло нарушений в словах солиста «Би-2» о переводе денег на Украину

МВД Москвы не обнаружило оснований для реагирования на заявления солиста группы «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом в реестр иноагентов), касающихся перечисления средств на Украину. Об этом RTVI сообщил член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских, сославшись на ответ ведомства.

По его словам, в МВД, с учетом лингвистической экспертизы, не усмотрели нарушений, подпадающих под закон «О противодействии экстремистской деятельности».