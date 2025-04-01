МВД не нашло нарушений в словах солиста «Би-2» о переводе денег на Украину

МВД Москвы не обнаружило оснований для реагирования на заявления солиста группы «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом в реестр иноагентов), касающихся перечисления средств на Украину. Об этом RTVI сообщил член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских, сославшись на ответ ведомства.

По его словам, в МВД, с учетом лингвистической экспертизы, не усмотрели нарушений, подпадающих под закон «О противодействии экстремистской деятельности».

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Однако сам депутат направил запросы в прокуратуру Москвы и федеральное МВД, призвав дать дополнительную правовую оценку.

Ранее Бортник в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что ежемесячно отправляет на Украину около €5 тысяч, а общая сумма его переводов превысила €100 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МВДУкраинаБи-2

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