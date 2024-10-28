Солист Maneskin представил песню о своем разбитом сердце из нового сольного альбома
Солист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид 25 октября выпустил сольный сингл «Born With A Broken Heart» о своих личных переживаниях и клип на него, сообщил портал «ИнтерМедиа».
Режиссером клипа стал Аэрин Морено. В видео Дамиано приезжает в студию на кабриолете, а после танцует зажигательный танец с девушкой в розовом платье.
Сам музыкант отметил, что писал песню, когда «чувствовал себя опустошенным» и начинал «самые значимые отношения в своей жизни», но боялся, что недостаточно к ним готов.
«Born With A Broken Heart» стал вторым синглом из дебютного сольного альбом музыканта. В сентябре он выпустил лирическую балладу «Silverlines». Дата релиза пока не объявлена.
Ранее Дамиано заявил о распаде коллектива группы Måneskin и начале сольной карьеры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru