Солист группы «Руки Вверх!» примерил розовое платье
Группа «Руки Вверх!» представила новый клип на песню «#ТанецПОП». На видео солист команды Сергей Жуков танцует в разных забавных нарядах, в том числе, и в детском розовом платье.
Так музыканты попытались высмеять тренды социальной сети Tik Tok, а заодно и запустить новый челендж во всех соцсетях. Для клипа артисты придумали свой особенный танец, назвав его «руконожки». «Смотрите наш самый креативный клип, танцуйте, снимайте свои видео с руконожками», - написали артисты на своей официальной странице в «Вконтакте».
Напомним, что 12 ноября группа «Руки Вверх!» выпустила клип на совместную с группой Artik&Asti песню «Москва не верит слезам». На хостинге YouTube видео набрало больше 7 миллионов просмотров.
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