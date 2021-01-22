Солист группы «Руки Вверх!» примерил розовое платье

Группа «Руки Вверх!» представила новый клип на песню «#ТанецПОП». На видео солист команды Сергей Жуков танцует в разных забавных нарядах, в том числе, и в детском розовом платье.

Так музыканты попытались высмеять тренды социальной сети Tik Tok, а заодно и запустить новый челендж во всех соцсетях. Для клипа артисты придумали свой особенный танец, назвав его «руконожки». «Смотрите наш самый креативный клип, танцуйте, снимайте свои видео с руконожками», - написали артисты на своей официальной странице в «Вконтакте».