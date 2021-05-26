Солист группы Power Trip Райли Гейл умер в 34 года
Солист треш-метал-пауэр-группы Power Trip Райли Гейл скончался в возрасте 34 лет. По данным издания Rolling Stone, причиной смерти стало случайное отравление фентанилом.
Сообщение о смерти музыканта уже появилось в официальных соцсетях группы.
«Райли был нашим другом, братом, сыном. Он был и яркой рок-звездой, и вместе с тем — скромным и бескорыстным другом», - написали артисты.
В 2010-х Power Trip была одной из самых успешных успешных треш-метал-групп. В 2021-м коллектив был номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшее выступление метал-группы».
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