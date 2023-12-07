Охлобыстин заявил, что Пугачева мешала успешной карьере певца SHAMAN

Актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил, что певица Алла Пугачева препятствовала исполнителю SHAMAN (Ярослав Дронов) на начальном этапе его карьеры.

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Звезда сериала «Интерны» вспомнил, как Примадонна несколько лет назад не давала певцу одержать победу в музыкальном шоу «Фактор А». В 2013 году Пугачева заняла кресло жюри проекта.

«Кстати, ведь Алла Пугачева выгнала SHAMANа с проекта», - обратил внимание актер.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в число современных музыкантов-патриотов вошли SHAMAN, Олег Газманов и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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