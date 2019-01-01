Sold out: В продаже остались последние билеты на «НАШЕСТВИЕ»!

«НАШЕСТВИЕ» – это самый масштабный ежегодный фестиваль в России и ближнем зарубежье, который основан в 1999 году радиостанцией «НАШЕ Радио». С 2009 года этот фестиваль обрёл постоянную «прописку» – Большое Завидово в Тверской области. Огромная территория, расположенная в живописных местах Тверской области, находится в 10 км от федеральной трассы «Москва – Санкт-Петербург» и в 3 км от ж/д станции «Конаковский Мох».

В первый фестивальный день «НАШЕСТВИЯ» 2019 выступят: Мумий Тролль, Би-2, Дельфин, Ночные Снайперы, The Hatters, Louna, Найк Борзов, Ритуальные Услуги, Несогласие, Sellout, Гребля, Дёргать!, 4 апреля, ПОРТ 812, Clockwork Times, Голос Омерики, Tequillajazzz, LaScala, Нервы, Операция Пластилин, Бригадный Подряд, Аркона, Тролль Гнёт Ель, Монгол Шуудан, Джанго, Ангел Небес и многие другие.

«НАШЕСТВИЕ» стремится стать одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объёму инфраструктуры. Например, создан палаточный городок «Свердловск», в который можно попасть по именным билетам категории «Входной» или «VIP».

Билеты на «НАШЕСТВИЕ» 2019 - только на официальном сайте nashestvie.ru/tickets



Ранее в эфире НСН уже сообщалось, что те, кто всё же не успевает лично посетить фестиваль, могут уже сейчас смотреть его онлайн.

