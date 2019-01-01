«Нашествие» впервые можно будет пережить онлайн

18, 19, 20 и 21 июля Яндекс.Эфир дарит всем уникальную возможность «побывать» на трёх сценах крупнейшего всероссийского музыкального опен-эйра «Нашествие», отмечающего в этом году свое 20-летие.

ЧЕТЫРЕ счастливых дня живые выступления любимых групп в HD качестве, отличный звук, масштабная съемка, редкие закулисные кадры, вещание из студий - всё самое важное и интересное на «Нашествии» благодаря сервису Яндекс.Эфир в вашем компьютере и на всех мобильных устройствах.

Впервые за всю историю «Нашествия» в прямом эфире покажут выступление групп на трёх сценах. Лайн-ап в этом году получился внушительный и мощный: всего на «Главной», «НАШЕ 2.0» и на новой сцене «УЛЬТРА» выступят более 120 коллективов. Многие из артистов готовят уникальные выступления: БИ-2 сыграют последний концерт в рамках тура «Горизонт событий», группировка «Ленинград» проведет свой финальный концерт, Мумий Тролль вспомнят главные хиты с альбома «Морская», Глеб Самойлов & The Matrixx выступят с симфоническим оркестром, а Гарик Сукачёв даст старт большому юбилейному туру «GO!».

Трансляция «Нашествия» будет доступна на главной странице Яндекса, в Яндекс. Эфире и мобильном приложении Яндекс. Другими словами те, кто по каким-то причинам не окажутся на поле в Большом Завидове Тверской области, смогут абсолютно бесплатно смотреть прямой эфир «Нашествия-2019» и отрываться вместе со всеми. А те, кто пропустит выступления, смогут посмотреть запись.

Все подробности о фестивале «Нашествия-2019» на сайте nashestvie.ru, в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции.

