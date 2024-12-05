Шнуров заявил, что был вынужден объяснить смысл песен из альбома «Синяя Богиня»

«Дело в том, что я это делать не собирался. Это формат Яндекс Музыки, поэтому меня вынудили наконец-то поговорить перед песней и дать какие-то объяснения. Я всегда считал это излишним – слушайте песню и все. И в зависимости от собственного культурного багажа понимайте, что я хотел сказать, или не понимайте. Возмущайтесь, топайте ногами, выключайте или говорите: "Это все ерунда"», - сказал Шнуров.

Лидер «Ленинграда» отметил, что ему пришлось объясняться, и это ему понравилось.

Группа «Ленинград» выпустила новый альбом «Синяя Богиня» 29 ноября. Он состоит из 13-ти песен. В записи одной из них – «Лучше не будем» – приняла участие поп-певица Люся Чеботина, передает «Радиоточка НСН».

