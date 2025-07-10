Snoop Dogg выпустил клип о Telegram с козлом, у которого голова Дурова

Рэпер Snoop Dogg из США выпустил видеоклип в стилистике мессенджера Telegram, сообщает РИА Новости.

В нем певец анонсировал выпуск собственных тематических коллекционных подарков, упомянув «своего племянника» - основателя мессенджера Павла Дурова и включив в клип изображение козла с его головой. Видеоклип Gifts («Подарки») опубликован на официальном Youtube-канале рэпера. Ролик начинается с того, что репортер возмущается, «какого черта» происходит в мессенджере. «Мистер толстосум раздает 17 миллиардов долларов своим 106 детям, а этот танцующий капиталист внезапно сообщает о выпуске подарков Telegram для миллиарда человек», — сообщает журналист, рядом с которым висит фотография Дурова с козленком, которую затем сменяет изображение Snoop Dogg.

Также в клипе можно заметить изображение козла с головой Дурова. За два часа видео набрало более 24 тысяч просмотров.

Ранее продюсер, музыкальный критик и автор серии книг о музыке Александр Кушнир заявил, что деньги, выделенные властями Армении на концерт рэпера Snoop Dogg, являются «немного странными», однако эти затраты могут оправдать политические заявления артиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

