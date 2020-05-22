«Снейк» пообещал взорвать экраны мониторов и телефонов своим on-line концертом
Музыкант групп «Наив» и «The MATRIXX» Дмитрий «Снейк» Хакимов рассказал в своих социальных сетях об онлайн-концертах на самоизоляции, в которых видит «что-то постапокалиптическое».
Режим самоизоляции, в связи с пандемией коронавируса, лишил всех музыкантов и артистов возможности давать живые концерты и увел их на онлайн-платформы. Оставшиеся без работы артисты и музыканты ждут снятия ограничений с особым нетерпением.
Музыкант групп «Наив» и «The MATRIXX» Дмитрий «Снейк» Хакимов рассказал в своих социальных сетях, что на карантине он усердно учиться передавать энергию настоящего РОКА через экраны мониторов.
«Друзья! Музыка всерьёз и надолго потеряла возможность прямого и живого контакта со зрителем на концертах. Но осталась опция on-line эфиров, где мы будем усердно учиться передавать энергию настоящего РОКА через экраны мониторов! Благо времени для этого есть более, чем предостаточно. Уверен, что найдём новые форматы и фишки на этом пути, то ли ещё будет. Что-то есть в этом постапокалиптическое. А уже 27 мая мы «МЭD DОГом» сыграем живое шоу в программе "Настоящая музыка". Сделаем все мощно и жирно, так что экраны мониторов и телефонов повзрываются» - рассказал Дмитрий «Снейк» Хакимов
Ранее заслуженный артист Российской Федерации, участник групп «Машина времени» и «Воскресение», телеведущий Евгений Маргулис рассказал НСН в эфире «Наше радио» о том, как он проводит свой режим самоизоляции.
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