Маргулис на карантине отпраздновал «омерзительный» день рождения в Zoom

Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 6 июня. Несмотря на то, что в России официально объявили об окончании единого периода нерабочих дней, регионы самостоятельно определяют этапы по снятию ограничений. В Москве и Московской области режим самоизоляции продлен до 31 мая. Большинство сознательных граждан стараются соблюдать домашний режим самоизоляции и с нетерпением ждет его окончания. Оставшиеся без работы артисты и музыканты ждут снятия ограничений как никто другой.

Заслуженный артист Российской Федерации, участник групп «Машина времени» и «Воскресение», телеведущий Евгений Маргулис рассказал НСН в эфире «Нашего радио» о том, как он отпраздновал день рождение друзей на карантине и о том, как проходят записи его квартирников.

«Бог миловал, поживаю я нормально. Общаюсь со своими дружками, которых давно не видел. Записываюсь по удаленке со всеми, до кого раньше все руки не доходили. Дистанционный формат мы испробовали еще в 2007 году. В нем есть свой кайф, особенно, когда ты знаешь многих артистов и они знают себя. Но лучше всего живое исполнение, когда ты видишь эмоции артиста. Поэтому я выжидаю, когда все откроется, и мы с флагами выйдем на улицы и будем плясать. Так как я каким-то боком имею отношение к телевизору, даже на самоизоляции мне приходится ездить в Останкино и делать работу. Очень часто зрители спрашивают о том, как попасть на квартирник. Вначале у нас был открытый доступ и пришло порядка десяти тысяч заявок при возможности максимум разместить двести пятьдесят человек. Сейчас же у нас все по спискам, друзья друзей, артистов, работников канала, так сказать, в свою конуру мы особо никого сейчас не впускаем. Потому что всегда находится хоть один баран, который всегда кричит и несет какую-то чушь. Но и формат квартирника – это всегда только свои» - рассказал Евгений Маргулис

Музыкант также поделился своим впечатлением от празднования дня рождения по видео связи.

«Нет ничего более омерзительного чем праздновать день рождение по Zoom. Так как люди давно друг друга не видели, все одновременно галдят. И как-то раз я в таком процессе пьянки поучаствовал минут тридцать и плюнул на это дело. Я лучше буду ждать того момента, когда можно будет поднять бокал и вкусно чокнуться с визави» - рассказал музыкант

Ранее лидер групп «Слот» и «МодеМ» Игорь Кэш Лобанов в своих социальных сетях прокомментировал новость о том, что сын Виктора Цоя Александр подал заявку на регистрацию бренда «Кино» в Роспатент.

