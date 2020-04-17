Шахрин на самоизоляции убирает «подснежники» за Альфредом Иванычем
Лидер группы «Чайф» рассказал НСН, что в самоизоляции чередует музыкальные дела с ведением хозяйства.
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал НСН в эфире «Нашего радио» о том, что на самоизоляции готовит к выпуску новый альбом «Оранжевое настроение 3»
«Я, в принципе, неплохо живу, думал будет хуже. Первая неделя была тяжелее всего, но вот уже ровно месяц как сидим на даче всей семьей, признаюсь честно, мы так долго вместе никогда не были – это хороший опыт. Я пытаюсь себя развлекать – разбираю свою музыкальную фонотеку, свои виниловые пластинки. По утрам я ставлю пластинку и делаю зарядку, после чего у нас проходит семейный завтрак. После этого я обязательно сажусь за свои дела, часа полтора пою, после занимаюсь хозяйством и самой настоящей «рок-звездовской» работой - собираю собачий кал, убираю так сказать подснежники за своим псом Альфредом Иванычем. Так же мы давали онлайн-концерт, который посмотрело 6,7 миллионов человек, на нас это произвело большое впечатление. Так же у группы накопились песенки, которые не вошли в новый альбом, и мы хотим восстановить историческую несправедливость и сразу после карантина записать новый альбом «Оранжевое настроение 3» - рассказал Владимир Шахрин.
Также музыкант рассказал, что после карантина у группы будет много работы, и пообещал дать много концертов.
«Мы надеемся начать играть свои концерты с июня месяца – это перенесённые концерты с тура, которых накопилось много, мы их на целый год растягивали. И теперь, скорее всего с юбилейным туром мы уйдем и на весну следующего года, что-то придется сдвигать туда» - рассказал музыкант.
Ранее в эфире НСН лидер группы «Мельница» рассказала, что ее дочь отмечает свой день рождения с друзьями онлайн в период самоизоляции.
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