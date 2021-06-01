Фестиваль-муравейник. Вокалистка «Мураками» вспомнила свои эмоции на «Нашествии»
Лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова в интервью НСН рассказала о своем главном впечатлении с фестиваля «Нашествие».
Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» объявил о точном месте проведения своего опенэйра. «Главное приключение года» пройдет в Подмосковье близ деревни Глазово-2 городского округа Серпухов Московской области. Проведение «НАШЕСТВИЯ» стало возможным при поддержке правительства Московской области в рамках программы «Лето в Подмосковье».
С 30 июля по 1 августа «Нашествие» вновь соберет всех любителей живой отечественной музыки. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова вспомнила свои самые яркие впечатление от «Нашествия-2019»
«Мы были на сцене «Ультра», вышли чуть раньше назначенного времени. Сцена стояла на холме, и можно было наблюдать за всем фестивалем: видно было и главную сцену и палатки вдали. Вышла я на сцену под «Нулевой километр», это было верное решение сыграть ее в самом начале. Так как глядя сверху на весь фестиваль, создалось впечатление некого целого организма, муравейника, в центр которого начинают сбегаться все! И это было так круто, что не передать словами! Эмоции лились через край, и нас становилось все больше и большое! К концу нашего выступления вся площадь была заполнена теми, кто любит группу «Мураками» и это мне запомнится на всю жизнь! В этом году мы играем 1 августа на Главной сцене! Увидимся на «Нашествии»», - рассказала артистка.
На двух сценах «Нашествия» за три дня выступят более 80-ти артистов, среди которых Сплин, Машина времени, Алиса, Lumen, Крематорий, Мельница, Несчастный случай, Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, 7Б, Louna, Мураками, СерьГа, Наив, Сергей Бобунец, Слот, кис-кис, Операция Пластилин, Глеб Самойлов и The Matrixx, Wildways, Северный флот и другие. Главным хедлайнером третьего дня станет Диана Арбенина, группа Ночные Снайперы, шоу которых закроет «НАШЕСТВИЕ 2021».
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