СМИ: Записи неизданных песен Майкла Джексона случайно нашли в Калифорнии

Аудиокассеты с неизданными песнями культового певца Майкла Джексона случайно нашли на складе в Калифорнии, сообщил Hollywood Reporter.

Уточняется, что они были обнаружены на складе, принадлежащем продюсеру Джексона Брайану Лорену. Их нашел сотрудник который недавно приобрел склад.

Бывшая жена Майкла Джексона заявила в своих мемуарах, что артист был девственником до 35 лет

На кассетах 15 композиций, 12 из них записаны полностью. Сделавший неожиданную находку мужчина собирается продать записи и уже обратился в несколько аукционных домов.

Ранее выход биографического фильма о певце Майкле Джексоне перенесли с апреля на октябрь 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Коробейников
ТЕГИ:Майкл ДжексонМузыканты

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