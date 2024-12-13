СМИ: Записи неизданных песен Майкла Джексона случайно нашли в Калифорнии
Аудиокассеты с неизданными песнями культового певца Майкла Джексона случайно нашли на складе в Калифорнии, сообщил Hollywood Reporter.
Уточняется, что они были обнаружены на складе, принадлежащем продюсеру Джексона Брайану Лорену. Их нашел сотрудник который недавно приобрел склад.
На кассетах 15 композиций, 12 из них записаны полностью. Сделавший неожиданную находку мужчина собирается продать записи и уже обратился в несколько аукционных домов.
Ранее выход биографического фильма о певце Майкле Джексоне перенесли с апреля на октябрь 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эксперт Шнейдерман назвал потери покинувших РФ иностранных компаний в 2024 году
- Ученые выяснили, что женщины справляются с одиночеством лучше мужчин
- Подержанные автомобили в России подорожали впервые за девять месяцев
- Артемий Лебедев призвал российские власти лучше «дрессировать граждан»
- СМИ: Записи неизданных песен Майкла Джексона случайно нашли в Калифорнии
- Песков заявил, что России нужен долгосрочный мир на ее условиях
- Маск заявил, что Украина давно должна была заключить мир
- В бундестаге назвали экс-посла Украины в ФРГ Мельника любителем фашистов
- «Предпосылок нет»: Песков ответил на вопрос о переговорах по Украине
- Россия и КНР провели консультации по вопросам противоракетной обороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru