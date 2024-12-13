СМИ: Записи неизданных песен Майкла Джексона случайно нашли в Калифорнии

На кассетах 15 композиций, 12 из них записаны полностью. Сделавший неожиданную находку мужчина собирается продать записи и уже обратился в несколько аукционных домов.

Ранее выход биографического фильма о певце Майкле Джексоне перенесли с апреля на октябрь 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

