Бывшая жена Майкла Джексона заявила в своих мемуарах, что артист был девственником до 35 лет
9 октября 202413:19
Бывшая жена Майкла Джексона Лиза Мари Пресли рассказала в своих мемуарах, что артист до встречи с ней был девственником.
Когда у Майкла и Лизы Мари начались отношения, певцу было 35 лет. Он сразу признался возлюбленной, что она станет его первой женщиной.
«Я думаю, что он целовался с Татум О’Нил и Брук Шилдс, с которой у него также был роман. Он сказал, что Мадонна однажды пыталась с ним переспать, но ничего не произошло. Я была в ужасе, потому что боялась сделать неверный шаг», - написала Пресли.
Ранее стало известно, что режиссер Сэм Мендес планирует снять биографические картины о группе The Beatles, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru