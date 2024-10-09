Бывшая жена Майкла Джексона заявила в своих мемуарах, что артист был девственником до 35 лет

Бывшая жена Майкла Джексона Лиза Мари Пресли рассказала в своих мемуарах, что артист до встречи с ней был девственником.

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Когда у Майкла и Лизы Мари начались отношения, певцу было 35 лет. Он сразу признался возлюбленной, что она станет его первой женщиной.

«Я думаю, что он целовался с Татум О’Нил и Брук Шилдс, с которой у него также был роман. Он сказал, что Мадонна однажды пыталась с ним переспать, но ничего не произошло. Я была в ужасе, потому что боялась сделать неверный шаг», - написала Пресли.

Ранее стало известно, что режиссер Сэм Мендес планирует снять биографические картины о группе The Beatles, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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